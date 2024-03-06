T.C. DÜZCE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 06.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2017/873

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce davalılardan41909139286 Tc Kimlik Nolu Mehmet Türker'edava dilekçesi, bilirkişi raporlarının ilanen tebliğ olduğundan bu kez de tefrik ara kararının tebliğine karar verilmiştir. Bu kapsamda; dava konusu taşınmazların tapu kayıtları getirtilerek incelenmiş olup bu taşınmazlardan Düzce 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/175 esas sayılı dosyası üzerinden muhtesatın aidiyetine de konuedilenDüzce ili Cumayeri İlçesi Çevrik Mahallesi eski 1265 yeni 248 ada 9 parsel sayılı taşınmazın taksimi yönünden açılan Ortaklığın Giderilmesine ilişkin davanın HMK'nın 167 maddesi uyarınca tefrikine karar verilerek işbu esasa kaydedilmiş olup adı geçen davalının duruşma günü olan 03/10/2024 günü saat 09:10'dadurusmaya gelmediginiz veya gelip de davayı takip etmediginiz takdirde dosyanın islemden kaldırılacagı, sulh için gerekli hazırlıgı yapmanız durusmaya gelmediginiz takdirde diger tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yoklugunuzda yapılan islemlere itiraz edemeyeceginiz, iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiginiz belgeleri sunmanız gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirtilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmis sayılacagınız ilanen tebliğ olunur.