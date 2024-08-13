T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13.08.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/1263 Esas

KARAR NO: 2024/358

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/03/2024 tarihli ilamı ile 1 yıl 6 ay 22 gün hapis (2 yıl erteli) ve 7.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan Givi ve Nanoli oğlu, 20/04/1988 doğumlu TAMAZ GIVI OGLI tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı ve katılan vekili'nin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve katılan kurum vekilinin sunmuş olduğu istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve katılan kurum vekilinin sunmuş olduğu istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 09/08/2024