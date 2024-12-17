T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/809 Esas

Davalı Mustafa Döğme vs.adına kayıtlı Edirne İli, Merkez İlçesi, Kemal Köyü 129 ada 30parsel sayılı taşınmazın 752,34 m² lik kısmının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 752,34 m²'lik kısmının, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 313.974,05-TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 14.11.2024tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.