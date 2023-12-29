T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 29 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/391 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Edirne ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi, 1991 ada, 488 parsel

VASFI: Demiryolu

YÜZÖLÇÜMÜ: 1448,94 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: Raif Erduğan, Nevin Topçu, Murat Topçu, Ahmet Topçu, Zeynep Can

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C. Devlet Demir Yolları

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/391 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi, 1991 ada, 488 parsel sayılı taşınmazın 1.448,94 m2'lik bölümü için 884.315,32 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.