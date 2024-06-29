T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 29.06.2024 - 00:00

ESAS NO : 2024/253 Esas



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN MALİKİN ADI VE SOYADI: Adnan Tatlı, Hanife Tatlı, Melike Tatlı, Müjgan Tatlı

TAŞINMAZ: Edirne İli, Merkez İlçesi, Kemal Köyü Mahallesi 185 ada 7

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 807,54 m²

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C. Devlet Demiryolları

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/253 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeliEdirne İli, Merkez İlçesi, Kemal Köyü Mahallesi 156 ada 56parsel sayılı taşınmazın, 807,54 m²alanı için 32.794,20 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.