T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Eylül 2023

Sayı: 2022/629 Esas 23/06/2023

Konu: Gaiplik Mahkememizde görülmekte olan Erkan Dereli'nin Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesi, İlyas Mah/Köyü, Cilt No 2, Hane No 413'te48328756698 TC kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı ERKAN DERELİ 'nin ölü mü sağ mı olduğu hakkında MK. nun 33/1-2 maddesi ve fıkraları gereğince 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.23/06/2023

GAİPLİĞİ İSTENEN

T.C. KİMLİK NO: 48328756698

ADI SOYADI: ERKAN DERELİ

BABA ADI: MİTHAT

ANA ADI: AYŞEN

DOĞUM TARİHİ: 02/07/1990

DOĞUM YERİ: GAZİOSMANPAŞA

İKAMETGAH ADRESİ: Çavuşbey Mah. Büyük Zincirli Kuyu cad. No:104 Merkez/EDİRNE