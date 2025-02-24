T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.02.2025 - 00:01

T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/795 Esas

DAVACILAR: AHMET ÇAKMAK ve GÜLFİYE HAŞILAMACI

DAVALILAR: SAFİYE ÇAKMAK (Ali ve Emine kızı, 01/07/1944 d.lu, 322*****402 T.C Nolu) ve diğerleri

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, tebligat iade edildiğinden ve mernis adresinizin boş olduğu anlaşıldığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

TMK'nun 644. mad göre dava konusu Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Ortakçı Köyü, 212 parsel, 623 parsel, 624 parsel, 877 parsel, 900 parsel, 1403 parsel,1529 parsel, 1572 parsel, 1573 parsel, 1725 parsel ve 2133 parsel sayılı taşınmazlar yönünden ortaklığın giderilmesi talep edildiğinden, bir itirazınız var ise 2 hafta içinde mahkememize bildirmeniz ayrıca durusma günü olan 23/05/2025 saat 10:15'de mahkememizde yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.