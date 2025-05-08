T.C. EDİRNE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 08.05.2025 - 00:01

T.C. EDİRNE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİN'DEN

DOSYA ESAS NO: 2024/157

KARAR NO: 2025/233

Göçmen kaçakçılığı yapma suçundan sanık Korhan TONYALI Mahkememizin yukarıda esas ve karar numaralı, 27/02/2025 tarihli kararı ile 25.000 TL adli para cezası ile cezalandırılan Sebahattin ve Firdevs oğlu 12/04/1983 doğumlu Korhan TONYALI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince gerekçeli kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine itiraz yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.