T.C. EDİRNE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 17 Aralık 2023

Sayı: 2023/29 Ort. Gid. Satış 11/12/2023 Konu: İlanen tebliğ

Memurluğumuzca satış işlemleri yürütülen;

Edirne, Lalapaşa, Çömlekköy Köyü 107 ada 38 parselde 24350,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfında kayıtlı taşınmazın değeri 1.948.000,00 TL,

Edirne, Lalapaşa, Çömlekköy Köyü 116 ada 12 parselde 16950,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfında kayıtlı taşınmazın değeri 1.186,500 TL,

Edirne, Lalapaşa, Çömlekköy Köyü 113 ada 17 parselde 7416,62 m² yüzölçümü ile tarla vasfında kayıtlı taşınmazın değeri 667.495,80 TL,

Edirne, Lalapaşa, Çömlekköy Köyü 117 ada 9 parselde 15700,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfında kayıtlı taşınmazın değeri 1.570.000,00 TL,

Edirne, Lalapaşa, Çömlekköy Köyü 131 ada 90 parselde 3700,05 m² yüzölçümü ile tarla vasfında kayıtlı taşınmazın değeri 222.003,00 TL,

Edirne, Lalapaşa, Yünlüce Köyü 133 ada 13 parselde 10432,88 m² yüzölçümü ile tarla vasfında kayıtlı taşınmazın değeri 834.630,40 TL,

Edirne, Lalapaşa, ÇatmaKöyü 114 ada 59 parselde 12215,45 m² yüzölçümü ile tarla vasfında kayıtlı taşınmazın değeri 977.236,00 TL,

Edirne, Lalapaşa, Çatma Köyü 130 ada 107 parselde 737,42 m² yüzölçümü ile tarla vasfında kayıtlı taşınmazın değeri 44.245,20 TL,

Edirne, Lalapaşa, Çömlekköy Köyü 119 ada 9 parselde 6.967,46 m² yüzölçümü ile arsa vasfında kayıtlı taşınmazın değeri 6.000.000,00 TL,

Edirne, Lalapaşa, Çatma Köyü 131 ada 1 parselde 2.021,94 m² yüzölçümü ile arsa vasfında kayıtlı taşınmazın değeri 710.000,00TL,

22 AD 567 plakalı traktörün değeri 270.000,00 TL,

22 NF 189 plakalı traktörün değeri 740.000,00 TL

1 adet traktör römorkunun değeri 26.500,00 TL olarak belirlenmiştir.

Taşınmazda hissedar olan ve yapılan adres araştırmalarına rağmen tebligata yarar adresi tespit edilemeyen Orhan YANKAYA (TC No: 18085893394)'ya iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün sonra kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 (Yedi ) gün içerisinde gerekli harç ve gider avansını yatırmak suretiyle Edirne Sulh Hukuk Mahkemelerine kıymet takdirine itiraz davası açabileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.