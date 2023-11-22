T.C. EDREMİT 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22 Kasım 2023

Sayı: 2007/1119 Esas 10/11/2023

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle; Yahya ve Necmiye oğlu 01/01/1968 doğumlu T.C Kimlik No: 19750487382'de nüfusa kayıtlı davalı İbrahim ABACI’nın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği, ölüm kaydının tespit edilemediği ve adına tebligat yapılamadığından Mahkememiz Gerekçeli Kararının adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 S.Y'nın 28 ve 29. maddeleri gereğince Edremit 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/06/2018 tarih 2018/237 Esas ve 2018/393 Karar sayılı Gerekçeli Kararının tebliği ve davetiye yerine kâim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.