T.C. EDREMİT 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 20 Ağustos 2023

T.C. EDREMİT 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2020/1206 Esas

DAVALI: Nuray YÜCEYURT-15959831506

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce görülmekte olan Balıkesir ili Edremit ilçesi Narlı Mahallesi 567 (eski 0) ada, eski (774) 28 parselde tapuya kayıtlı zeytinlik vasfındaki taşınmaz üzerindeki ortaklığın öncelikle aynen taksimi, mümkün olmadığı takdirde satış yoluyla giderilmesi hususunda, dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, kolluk araştırması ileTürkiyede'ki yerleşim yeri adresine ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 07/09/2023 günü saat: 10:18 de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.01/6/2023