T.C. EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 04.11.2024 - 00:01

EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/277 Esas

KARAR NO: 2024/501

Davacı Yusuf Mete Cevahir tarafından Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda davalı Hatice KANBUROĞLU'nun bilinen adreslerine çıkartılan tebligatlar iade edildiği, mernis adresinin bulunmadığı anlaşılmakla, Mahkememizin 16/04/2024 tarih ve 2023/277 E. 2024/501 K. Sayılı Gerekçeli Kararının kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup, HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE, Balıkesir ili, Havran ilçesi, Tekke Mahallesi 239 ada 11 parselde kayıtlı taşınmazın mülkiyeti üzerindeki ortaklığın T.M.K.'nın 699/3 maddesi uyarınca genel açık arttırma ile SATILARAK GİDERİLMESİNE,

2-Satış memuru olarak HMK 322/2 maddesi uyarınca Edremit Hukuk Mahkemeleri Satış Memurunun görevlendirilmesine,

3-Satışın HMK 322/2 maddesi yollaması ile İİY 112 – 135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına,

4-Satışın taşınmazlar üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına (İçtihatı Birleştirme Kararı 27.01.1954 E 1 K 22)

5-Satış bedellerinin taraflara dosyada mevcut olan tapu kaydındaki payları oranlarına göre PAYLAŞTIRILMASINA,

6-Harçlar Kanunu gereğince gayrimenkulün satış bedeli üzerinden alınması gereken binde 11,38 nispi karar ve ilam harcının paylaşıma esas payları oranında paydaşlardan tahsili ile hazineye irad kaydına, başlangıçta alınan 179,90 TL harcın mahsubuna,

7-Davacı tarafından yapılan 82,40 TL başvurma harcı, 179,90 TL peşin harç, 11.156,75 TL tebligat ve posta gideri ücreti, 3.030,30 TL keşif harcı, 500,00 TL araç ücreti, 3.600,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 18.549,35 TL yargılama giderinin tarafların paylaşıma esas paylarına bölünmesine, davacının payına ilişkin kısmın kendi üzerinde bırakılmasına, geri kalan kısmın payı oranında davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Davalı tarafından yapılan herhangi bir yargılama gideri olmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

9-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanan 17.400,00 TL vekalet ücretinin tarafların paylaşıma esas paylarına bölünmesine, davacının payına ilişkin kısmın kendi üzerinde bırakılmasına, geri kalan kısmın payı oranında davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

10-Yatırılan gider avansından kalan bakiye kısmın HMK'nın 333. maddesi gereğincekararın kesinleşmesine müteakip yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya ulaşılabilecek her hangi bir Sulh Hukuk Mahkemesine, istinaf harcı yatırılmak suretiyle verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibi aracılığı ile sözlü beyanı tutanak haline getirilmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.16/04/2024

Davalı Hatice Kanburoğlu'na Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.