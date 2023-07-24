T.C. EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 24 Temmuz 2023

ESAS NO: 2022/824 Esas

DURUŞMA GÜNÜ: 07/09/2023

DURUŞMA SAATİ: 14:15

DURUŞMA YERİ: EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememize müteveffa Sivas ili, İmralı ilçesi, Delice Mah/Köy, Cilt:38, Hane: 15 de nüfusa kayıtlı, Güzel Hasan ve Rahime'den olma, 1946 doğumlu, 12/06/2022 tarihinde vefat eden BİNALİ ERDOĞAN'ın, Balıkesir 3. Noterliğinin 28/11/2002 tarih ve 36597 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamesinde;

"Balıkesir ili, Havran ilçesi, Köylüce Köyü, Sakızlık Mevkii, 118d19c4 pafta, 106 ada 2 parsel noda kayıtlı bulunan gayrimenkuldeki hissemin tamamını ben öldükten sonra Akıncılar mahallesi, Ceylan apt. No.10 D.1 BALIKESİR adresinde ikamet eden, Fatma'dan doğma, Vahap kızı, 1954 doğumlu, SEVİM KÜPELİ'ye bırakıyorum. Ve vasiyet ediyorum. Bu gayrimenkul üzerindeki hissemin tamamı SEVİM KÜPELİ'nin olacaktır. şeklinde vasiyet ettiği, vasiyetnamesinin açılıp okunmasına ait Mahkememizde görülmekte olan davada,

Vasiyet eden BİNALİ ERDOĞAN'ın mirasçısı KADİR DENİZ ERDOĞAN'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresine ulaşılamadığından, Mahkememizce ulaşılamayan tüm mirasçılarına karşı geçerli olmak üzere gazete ilanına karar verilmiş olup,

Müteveffaya ait yukarıda yazılı vasiyetnamenin ve dosya duruşma günü ile saatinin tebliği ve müteveffanın tüm mirasçılarının vasiyetnameyi kabul edip etmediği, VASİYETNAMEYE İTİRAZ EDİYOR İSE İLGİLİ MAHKEMESİNDE YASAL SÜRESİNDE DAVA AÇMASI ve AÇACAĞIDAVANINDOSYA NUMARASINIve MAHKEME YERİ ile MAHKEME İSMİNİ mahkememize bildirmesi AKSİ HALDE VASİYETNAMEYİ AYNEN KABUL ETMİŞ SAYILACAĞI hususu ilanen tebliğ olunur.