Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:01

T.C. EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/6 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ISPARTA EĞİRDİR

MEVKİİ : YAZLA MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 261

PARSEL NO : 3

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 11.290,04 M2

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ DURAY VE ARKADAŞLARI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/6 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.01.2025