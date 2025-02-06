T.C. EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/6 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ISPARTA EĞİRDİR
MEVKİİ : YAZLA MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 261
PARSEL NO : 3
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 11.290,04 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ DURAY VE ARKADAŞLARI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/6 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.01.2025
#ilangovtr Basın No: ILN02167627