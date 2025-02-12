Yayınlanma: 12.02.2025 - 00:01

T.C. ELAZIĞ 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS SAYISI: 2024/23 Esas

Davacılar, İKRA MELEK ÇİÇEK, SİNEM ÇİÇEK tarafından Davalı, ABDULKADİR ÇİÇEK'e Nafaka (Nafakanın Artırımı) davası açıldığı, Sinem ile davalı Abdulkadir'in Elazığ 2. Aile Mahkemesi'nin 2019/352 Esas ve 2021/429 Karar sayılı ilamı ile boşanmaları sonucu kadın yararınahükmedilen 500,00-TL yoksulluk nafakasının 8.000,00-TL'ye çıkartılmasını, çocuk lehine hükmedilen 250,00-TL İştirak nafakasının ise 5.000,00-TL'ye çıkartılmasını talep etmiş olup, davalı ABDULKADİR ÇİÇEK'in (Mehmet ve Hatun oğlu, 04/05/19** d.lu, 124*****326 TC kimlik nolu)adresi meçhul olduğundan,

'' İş bu tebliğ zarfında dava dilekçesi ve tensip zaptı bulunur.'' Ekte gönderilen dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevaplarınızı cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize ekleyerek ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer vermeniz, süresi içinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesindeki vakaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. (HMK 122,317,318 maddeler).

28/02/2025 günü saat 09:05'de HMK 147/2. maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ve HMK 186 maddesi gereğince sözlü yargılamaya geçilerek yokluğunuzda hüküm kurulacağı ihtar olunur.

İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi ve öninceleme tutanağı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.31/01/2025