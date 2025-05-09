Yayınlanma: 09.05.2025 - 00:01

T.C. ELAZIĞ 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS SAYISI: 2023/800 Esas

Davacı, YAŞAR AYDIN tarafından Davalı, ŞENGÜL AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davası nedeniyle;

Davalı (Hüseyin ve Behiye kızı, 20/11/19** d.lu, 657*****490 TC kimlik nolu) ŞENGÜL AYDIN'ın adresi meçhul olduğundan 11/07/2025 günü saat 10:05'de HMK 147/2 maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği; ayrıca belirtilen tarih ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde HMK 186 maddesi gereğince sözlü yargılamaya geçilerek yokluğunuzda hüküm kurulacağı; bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, öninceleme tutanağı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/05/2025