T.C. ELAZIĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 19 Ocak 2024

ESAS NO: 2022/29 Tereke

MİRASÇI: MEHMET TATAŞ

TALEP EDEN ELAZIĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ, Mirasçılar AYDIN TATAŞ, ELİF KOÇ, EMOŞ TATAŞ, HÜSEYİN TATAŞ, MEHMET TATAŞ, YETER PARLAK tarafından aleyhinize açılan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 26/03/2024 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, "Müteveffa Hasan Tataş'dan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur." Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.