Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2023/359 Esas

Davacı, MUSTAFA BAŞLAK ile Davalı, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Orman (Şahıslarca Açılan Tapu İptal Ve Tescil İstemli) davası nedeniyle;

Dava konusu; Elazığ İli Sivrice İlçesi Çatakkaya Köyü 104 ada 1 numaralı parsel taşınmaz ile ilgili olarak Davacı Mustafa Başlak ile Davalı, Orman Genel Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan TOrman (Şahıslarca Açılan Tapu İptal Ve Tescil İstemli) davası açılmış olup, butaşınmazlar ile ilgili olarak hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize başvurmaları gerektiği, TMK'nun 713/4. Madde fıkraları gereği ilan olunur.