Yayınlanma: 11.04.2025 - 00:01

T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS SAYISI : 2024/462 Esas

Davacı, DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , KEMAL SARIOĞULLARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Davalı Kemal Sarıoğlu'nun (TC:12902979278 )adresi meçhul olduğundan, Belirlenen gün ve saat olan 29/05/2025 tarih 09:06'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde daha önce dilekçelerinizde österilip de henüz sunulmayan belgeleri mahkemeye sunmanız veyabaşka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız, verilen süreiçerisinde gerekli hususların yerine getirilememesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği ihtar ve tebliği ile yazılı yargılama ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.