Yayınlanma: 07.05.2025 - 00:01

T.C. ELAZIĞ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2022/51 Esas

DAVACI: -EYYUP İLBEYİ - 34793250564 TC NO AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ, 17/5 GÜRDAL APARTMANI AVCILAR İSTANBUL

DAVALILAR: ALİ EROL ve arkadaşları

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/06/2025 günü saat: 14:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.