T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 15.02.2025 - 00:01

T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ'NDEN SATIŞ MEMURLUĞU

2024/73 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/73 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, YAZIKONAK/FATİH Mahalle/Köy, 411 Ada, 3 Parsel, Elazığ ili Merkez ilçesi Yazıkonak/Fatih Mahallesi 411 Ada 3 Parsel Dava konusu taşınmaz Elazığ ili Merkez İlçesi Yazıkonak Beldesi Fatih Mahallesi sınırları içerisinde olup; yüz ölçümü 2.487,39 m2 dir, taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu ? tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), geçirgen bir yapıya sahip, mutlak tarım arazisi niteliğindedir. Dava konusu taşınmaz hali hazırda ekili değildir. Davaya konu taşınmazın kuş uçuşu olarak Bingöl yoluna 2 km., Havalimanına 1 km., Elazığ İl merkezine yaklaşık 10 km ve Elazığ Diyarbakır yoluna 4 km uzaklıktadır ve taşınmazın etrafında mesken olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır.Taşınmazın özel güvenlik bölgesi içerisinde kalması sebebiyle 2565 sayılı Özel Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince tarımsal ve iskan faaliyetleri açısından faaliyetler öncesinde ilgiliKomutanlıktan görüş alınması şartıyla satışının yapılmasında herhangi bir sakıncanın bulunmadığının değerlendirildiği.

Adresi: Elazığ İli Merkez İlçesi Yazıkonak/Fatih Mahallesi 411 Ada 3 Parsel Elazığ Merkez / ELAZIĞ

Yüz ölçümü: 2.487,39 m2 Kıymeti : 3.731.085,00 TL

İmar Durumu: Yok

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Üst Kullanım Hakkı : 3083 Sayılı Yasanın 6. maddesine gereğince kısıtlıdır. Tarih:02/10/2018 Yevmiye:28944

Diğer: Özel Güvenlik bölgesi içinde kalmaktadır. Tarih:20/08/2015 Yevmiye:21138

Satış Vaadi Sözleşmesi : Beyan: "Diğer (Konusu:parsel uluova koruma alanı içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz tarih 05/06/2023 sayı 9010851

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 10:02

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati: 30/05/2025 - 10:02

11/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.