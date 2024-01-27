T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/198 Esas
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli
İlçesi
Köyü
Ada/Parsel
Kamulaştırılan Alan
Malikin T.C. No
Adı
Soyadı
K.Maraş
Elbistan
Balıkçıl
2619-8
Tamamı
54295391862
Ali
Meşe
39484380032
Ayşe
Sağır
54118397750
Cuma
Meşe
54160396374
İskender
Meşe
52945436840
Mehmet Akif
Sancaktar
54463386256
Memet
Meşe
54292391926
Nadide
Bulut
54301391602
Navruz
Meşe
33836073924
Sevim
Kılınç
54073399202
Sıdıka
Yüksel
54298391708
Yaşar
Meşe