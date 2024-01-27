T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 27.01.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/198 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli

İlçesi

Köyü

Ada/Parsel

Kamulaştırılan Alan

Malikin T.C. No

Adı

Soyadı

K.Maraş











Elbistan











Balıkçıl











2619-8











Tamamı











54295391862

Ali

Meşe

39484380032

Ayşe

Sağır

54118397750

Cuma

Meşe

54160396374

İskender

Meşe

52945436840

Mehmet Akif

Sancaktar

54463386256

Memet

Meşe

54292391926

Nadide

Bulut

54301391602

Navruz

Meşe

33836073924

Sevim

Kılınç

54073399202

Sıdıka

Yüksel

54298391708

Yaşar

Meşe

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