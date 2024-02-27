T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/163 Esas
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli
İlçesi
Mahallesi
Ada/Parsel
Kamulaştırılan Alan
Malikin T.C. No Adı Soyadı
K.Maraş
Elbistan
Karahüyük
3449/4
49,93 m²
33032101070 AHMET DEMİR
33074099656 ALİ DEMİR
12155796332 AYŞE KÖSE
58330252514 BEDİA ZİNCİRKIRAN
44383717568 CEYLAN DEĞER
58348251950 DÖNDÜ GÜLMEZ
42970768474 EMEL ERDOGAN
15418948516 ENSARİ AKKAYA
65905004560 FADİME DAŞ
25136364000 FATİK AKDAĞ
56089331702 FATİK KULAT
30596182262 FEYZİ ERDOĞAN
14375003610 GÜLŞAH AKKAYA
25385350304 HABİBE ZENCİRKIRAN
33086099200 HERİSE DEMİR
22685441114 HÜLYA SEZER
65902004624 İSRAFİL DAŞ
33038100862 KASIM DEMİR
44563711584 KÜRŞAT ZENCİRKIRAN
44389717340 MEHMET ZENCİRKIRAN
44386717404 METİN ZENCİRKIRAN
33047100570 MUKADDES DEMİR
33062100050 MUSTAFA DEMİR
44566711420 MUSTAFA ZENCİRKIRAN
50311519982 NURHAYAT GÜL
44440715650 RAGIP ZENCİRKIRAN
65899004720 RAMAZAN DAŞ
13484034300 SEDANUR AKKAYA
30566183282 SÜLEYMAN ERDOĞAN
44572711292 TANER ZENCİRKIRAN
44569711366 TAYFUR ZENCİRKIRAN
44671707950 VELİ ZENCİRKIRAN
44536712440 YAKUP ZENCİRKIRAN
33077099592 YAŞAR DEMİR
65908004406 YILMAZ DAŞ
33035100926 ZERRİN ÇAKMAK
33044100634 ZEYNEP CANDEMİR
33041100798 ZÜBEYDE KIRLI