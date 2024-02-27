Yayınlanma: 27.02.2024 - 00:00

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/163 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Kamulaştırılan Alan

Malikin T.C. No Adı Soyadı

K.Maraş






































Elbistan






































Karahüyük






































3449/4






































49,93 m²






































33032101070 AHMET DEMİR

33074099656 ALİ DEMİR

12155796332 AYŞE KÖSE

58330252514 BEDİA ZİNCİRKIRAN

44383717568 CEYLAN DEĞER

58348251950 DÖNDÜ GÜLMEZ

42970768474 EMEL ERDOGAN

15418948516 ENSARİ AKKAYA

65905004560 FADİME DAŞ

25136364000 FATİK AKDAĞ

56089331702 FATİK KULAT

30596182262 FEYZİ ERDOĞAN

14375003610 GÜLŞAH AKKAYA

25385350304 HABİBE ZENCİRKIRAN

33086099200 HERİSE DEMİR

22685441114 HÜLYA SEZER

65902004624 İSRAFİL DAŞ

33038100862 KASIM DEMİR

44563711584 KÜRŞAT ZENCİRKIRAN

44389717340 MEHMET ZENCİRKIRAN

44386717404 METİN ZENCİRKIRAN

33047100570 MUKADDES DEMİR

33062100050 MUSTAFA DEMİR

44566711420 MUSTAFA ZENCİRKIRAN

50311519982 NURHAYAT GÜL

44440715650 RAGIP ZENCİRKIRAN

65899004720 RAMAZAN DAŞ

13484034300 SEDANUR AKKAYA

30566183282 SÜLEYMAN ERDOĞAN

44572711292 TANER ZENCİRKIRAN

44569711366 TAYFUR ZENCİRKIRAN

44671707950 VELİ ZENCİRKIRAN

44536712440 YAKUP ZENCİRKIRAN

33077099592 YAŞAR DEMİR

65908004406 YILMAZ DAŞ

33035100926 ZERRİN ÇAKMAK

33044100634 ZEYNEP CANDEMİR

33041100798 ZÜBEYDE KIRLI

#ilangovtr Basın No: ILN01991137