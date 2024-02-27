Yayınlanma: 27.02.2024 - 00:00

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/162 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Kamulaştırılan Alan

Malikin T.C. No Adı Soyadı

K.Maraş

































Elbistan

































Karahüyük

































3458/14

































21,90 m²

































28190262190 ABDULKADİR ÖDEMİŞ

60517184372 ABDULLAH AKAR

10355856306 ALİ BİLDİREN

15845673784 ALİ RIZA CEYHAN

27770271126 AYNUR YILDIRIM

24826903116 BETÜL KARABELA

13472753350 BUĞRA BİLDİREN

31643147302 DÖNE ÇAM

13211761394 EMİNE SEZER

24853902250 GÜLŞEN POLA

22591995664 HACI MUSTAFA ÖDEMİŞ

22201990690 HALİME ÖKSÜZ

10322857480 HATİCE BİLDİREN

53023429716 HATİCE CEREN

28184262328 HÜLYA TEMURTAŞ

60562182842 KAZIM AKAR

10337856980 MEHMET BİLDİREN

31625147986 MEHMET ÇAM

15827674358 MEMET CIRIK

25040366770 MERAL GÜMÜŞ

10352856460 MEVLÜT BİLDİREN

31628147822 MIKDAT ÇAM

28061266494 MURAT ÖDEMİŞ

31661146738 MUSA ÇAM

14378722778 MÜJGAN BULUT

10343856752 NECLA BİLDİREN

24850902314 SEVGİ ER

24988872862 ŞÜKRÜYE TOKTAY

65686012228 TAMER YILDIRIM

28064266330 ÜNAL ÖDEMİŞ

10349856534 YASİN BİLDİREN

10361856178 YUNUS BİLDİREN

37036967472 ZEHURE HAVAN

#ilangovtr Basın No: ILN01991153