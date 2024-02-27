T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/162 Esas
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli
İlçesi
Mahallesi
Ada/Parsel
Kamulaştırılan Alan
Malikin T.C. No Adı Soyadı
K.Maraş
Elbistan
Karahüyük
3458/14
21,90 m²
28190262190 ABDULKADİR ÖDEMİŞ
60517184372 ABDULLAH AKAR
10355856306 ALİ BİLDİREN
15845673784 ALİ RIZA CEYHAN
27770271126 AYNUR YILDIRIM
24826903116 BETÜL KARABELA
13472753350 BUĞRA BİLDİREN
31643147302 DÖNE ÇAM
13211761394 EMİNE SEZER
24853902250 GÜLŞEN POLA
22591995664 HACI MUSTAFA ÖDEMİŞ
22201990690 HALİME ÖKSÜZ
10322857480 HATİCE BİLDİREN
53023429716 HATİCE CEREN
28184262328 HÜLYA TEMURTAŞ
60562182842 KAZIM AKAR
10337856980 MEHMET BİLDİREN
31625147986 MEHMET ÇAM
15827674358 MEMET CIRIK
25040366770 MERAL GÜMÜŞ
10352856460 MEVLÜT BİLDİREN
31628147822 MIKDAT ÇAM
28061266494 MURAT ÖDEMİŞ
31661146738 MUSA ÇAM
14378722778 MÜJGAN BULUT
10343856752 NECLA BİLDİREN
24850902314 SEVGİ ER
24988872862 ŞÜKRÜYE TOKTAY
65686012228 TAMER YILDIRIM
28064266330 ÜNAL ÖDEMİŞ
10349856534 YASİN BİLDİREN
10361856178 YUNUS BİLDİREN
37036967472 ZEHURE HAVAN