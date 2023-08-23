Yayınlanma: 23 Ağustos 2023

T.C ELBİSTAN AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/25 27/07/2023 KARAR NO: 2022/833

DAVALI: SİFAĞ TEKİN

DOSYADA MEVCUT ADRESİ: Pınarbaşı Mahallesi Ertürk Sokak No: 11 Elbistan/KAHRAMANMARAŞ

Davacı Sedat GÜNAL tarafından aleyhinize açılan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan 26/10/2022 tarihli yargılaması sonunda;

Açılan DAVANIN KABULÜ ile;

1- Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, İğde mah/köy cilt no: 62, hane 82, BSN: 67 da nüfusa kayıtlı Necati ve Hüsnegül'den olma 10/08/1972 Elbistan doğumlu 36157996736 TC kimlik numaralı SEDAT GÜNAL ile aynı hanede BSN 110 de nüfusa kayıtlı İsmail ve Hüsne'den olma10/06/1974 Elbistan doğumlu 36041000600 TC kimlik noluSİFAĞ GÜNAL'ın boşanmalarına ilişkin WİESBADEN Sulh Hukukve Aile Mahkemesi 532 F 97/14 S dosya numaralı, 27/05/2015 karar ve 17/07/2015 kesinleşme tarihli kararın boşanmaya ilişkin kısmının TANINMASINA VE TENFİZİNE,

2- Kararın kesinleşmesi ile MÖHUK m. 56 uyarınca yabancı mahkeme ilâmının altına mahkememiz kararının hakim tarafından yazılıp mühürlenmesine,

3- 5490 Sayılı Kanunun 55. Maddesi gereği karar kesinleştiğinde kesinleşme ve düzenleme tarihinden 10 gün içerisinde iş bu kararımızın kesinleşme şerhli olarak yeterli nüshasının mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

4- Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 9.200-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Davacı tarafından yapılan 59,30-TL peşin harç, 59,30-TL başvuru harcı ve 1.121,20-TL yargılama masrafı olmak üzere toplam 1.239,80-TL yargılama harç ve masraflarının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Dava açılışta peşin harcın mahsubu ile karar tarihi itibariyle eksik kalan 21,40-TL peşin harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Adresi tespit edilemeyen davalı SİFAĞ TEKİN'e iş bu ilantarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bundan sonra 2 hafta içinde karar istinaf edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği SİFAĞ TEKİN'e ilanen tebliğ olunur.