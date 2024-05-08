T.C. ELEŞKİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı: 2022/429 Esas 01/03/2024 Konu: İlan metni
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: AĞRI İLİ, ELEŞKİRT İLÇESİ
MAHALLE/KÖY: YAYLADÜZÜ KÖYÜ
ADA NO: 106
PARSEL NO: 12
VASFI: TARLA
YÜZ ÖLÇÜMÜ: 6.235,82 m²
MALİKİN ADI SOYADI: İSMAİL ASLAN
KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
Kamulaştırmayı yapan idare maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizde2022/429 esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı kanun ile değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02027443