T.C. ELEŞKİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 08.05.2024 - 00:00

Sayı: 2022/429 Esas 01/03/2024 Konu: İlan metni

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: AĞRI İLİ, ELEŞKİRT İLÇESİ

MAHALLE/KÖY: YAYLADÜZÜ KÖYÜ

ADA NO: 106

PARSEL NO: 12

VASFI: TARLA

YÜZ ÖLÇÜMÜ: 6.235,82 m²

MALİKİN ADI SOYADI: İSMAİL ASLAN

KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

Kamulaştırmayı yapan idare maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizde2022/429 esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı kanun ile değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.