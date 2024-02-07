T.C. ELMADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
DOSYA NO:
MALİK/LERİ:
YER-ADA-PARSEL:
VASFI:
KAMULAŞTIRILAN ALAN:
TAKDİR EDİLEN BEDEL:
2023/591
ALİ UFUK BALCI
AYŞE KARDAK
AYŞE K.KARAGÖZ
AYŞE KÜÇÜKKURT
BİLGİN BALCI
BİROL BALCI
BİRSEN ÖZTAŞ
BÜNYAMİN BALCI
DİLEK ÇETİN
EMEL BALCI ÖZBEK
ENEZ KARDAK
ESİN BÖLÜKBAŞI
FATMA K.ÇOBAN
FİTNET BÜYÜKBAYRAM
GÜLSÜM KÜÇÜKBALCI
HATİCE ERZURUM
HATİCE KARDAK
İSMAİL KARDAK
MUSTAFA KARDAK
NİLGÜN BALCI
SARE BALCI
ŞEFİKA BALCI
ÜLKÜ ÇAKIROĞLU
ZELİHA ÇELİK
Yeşildere Seyit Cemali Mah, 2363 ada 12 parsel
Tarla
2.500,00 m²
12.375,00TL
2023/592
AKKIZ SERÇE
ARİF KAVAKLI
AYŞE DELİCE
Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2521 ada 73 parsel
Tarla
4.247,88 m²
36.319,37 TL
DOSYA NO:
MALİK/LERİ:
YER-ADA-PARSEL:
VASFI:
KAMULAŞTIRILAN ALAN:
TAKDİR EDİLEN BEDEL:
2023/592
CEMAL KAVAKLI
FATMA KAVAKLI
HASAN KAVAKLI
HAVA DOĞRU
İBRAHİM KAVAKLI
İDRİS KAVAKLI
MEMET ALİ KAVAKLI
NEFİSE İNCE
ŞÜKRÜ KAVAKLI
Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2521 ada 73 parsel
Tarla
4.247,88 m²
36.319,37 TL
2023/593
AYNUR AÇIKGÖZ
AYŞE ORTADEMİRTAŞ
ESİM DÜZEL
EVSER GÜL
FATMA KAYA
FATMA KOÇ
HALİME KÜÇÜKÇELEBİ
HASAN HÜSEYİN ARDIÇ
HAVVA KÜÇÜKYAĞCI
HATİCE AVCI
HÜRÜ ERZURUM
HÜSEYİN ARDIÇ
MEHMET ARDIÇ
MELEK GÜL
MELİHA SAĞLIK
MERYEM BASTAK
Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2363 ada 12 parsel
Tarla
3.181,00 m²
15.745,95 TL
2023/594
AYNUR AÇIKGÖZ
AYŞE ORTADEMİRTAŞ
BEKİR KÜÇÜKYAĞCI
EFFAN KOÇ
ESİM DÜZEL
EVSER GÜL
Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2438 ada 1 parsel
Tarla
1.597,64m²
7.908,32 TL
DOSYA NO:
MALİK/LERİ:
YER-ADA-PARSEL:
VASFI:
KAMULAŞTIRILAN ALAN:
TAKDİR EDİLEN BEDEL:
2023/594
FATMA KAYA
FATMA KOÇ
GÜLSÜM ARDIÇ
HALİME KÜÇÜKÇELEBİ
HASAN HÜSEYİN ARDIÇ
HAVVA KÜÇÜKYAĞCI
HÜRÜ ERZURUM
HÜSEYİN ARDIÇ
MEHMET ARDIÇ
MELEK GÜL
MELİHA SAĞLIK
MERYEM BASTAK
MUSTAFA KÜÇÜKYAĞCI
Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2438 ada 1 parsel
Tarla
1.597,64m²
7.908,32 TL
2023/595
ABDULKADİR KÖZPINAR
ASUMAN KOÇ
AYŞE ATAK
EREN KÖZPINAR
FATMA KUZPINAR
HASAN KÖZPINAR
KEZİBAN ATALAY
KISMET PAMUK
LEYLA NUR KÖZPINAR
NAZİLE KÖZPINAR
ŞÜKRİYE KARDAK
Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2363 ada 12 parsel
Tarla
600,00 m²
2,970,00 TL
2023/596
AYŞE BERBER
CEMAL YILDIZ
DİLEK KÜÇÜKBALCI
EBRU KÜÇÜKDAVARCI
EMİNE KÜÇÜKDOĞRU
FATMA YILDIZ
MUKADDES DERENEM
MUKADDES YILMAZ
Yeşildere Seyit Cemali Mah.2525 ada 1 parsel
Tarla
80,33m²
253,04TL
DOSYA NO:
MALİK/LERİ:
YER-ADA-PARSEL:
VASFI:
KAMULAŞTIRILAN ALAN:
TAKDİR EDİLEN BEDEL:
2023/596
RESUL YILDIZ
ŞERİFE YILDIZ
YÖNÜS YILDIZ
YUSUF YILDIZ
Yeşildere Seyit Cemali Mah.2525 ada 1 parsel
Tarla
80,33 m²
253,04 TL
2023/597
ALİ KÜÇÜKÇELEBİ
FATMA ARDIÇ
FATMA GÜL
FATMA KÜÇÜKNAZLI
HASAN HÜSEYİN KÜÇÜKÇELEBİ
İDRİS KÜÇÜKÇELEBİ
KEZBAN BAĞCI
MUSTAFA KÜÇÜKÇELEBİ
RABİA ÖDEMİŞ
ŞAHBAZ KÜÇÜKÇELEBİ
Yeşildere Seyit Cemali Mah.2435 ada 4 parsel
Tarla
683,73m²
2.769,11TL
2023/598
MUSTAFA GÖK
Yeşildere Seyit Cemali Mah.2452 ada 2 parsel
Tarla
2.094,78 m²
8.483,86 TL
2023/599
ARİF DEMİRTAŞ
Yeşildere Seyit Cemali Mah.2611 ada 36 parsel
Tarla
1.203,31m²
124.542,59 TL
2023/600
ARİF DEMİRTAŞ
Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2611 ada 35 parsel
Tarla
246,83 m²
25.546,91 TL
2023/601
ALİ ATAK
Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2521 ada 65 parsel
Tarla
3.050,02 m²
24,705,16 TL
2023/602
ÜMMÜGÜLSÜM İNCE
Yeşildere Seyit Cemali Mah.2438 ada 8 parsel
Tarla
4.112,43m²
20.356,53 TL
2023/603
AYŞE ATAK
Yeşildere Seyit Cemali Mah.2521 ada 72 parsel
Tarla
1.594,13m²
13.629,81 TL
2023/604
ELİFE ERZURUM
EMİNE AÇIKBAŞ
EMİNE DEVECİ
FATMA ÇAKMAK
FATMA PAMUKCU
GAMZE ŞİMŞEK
HATİCE K.ÇOBAN
KUDRET NALBAT
MERYEM KÖSE
MEVLÜT NALBAT
MEVLÜT PAMUK
MUSTAFA PAMUK
Yeşildere Seyit Cemali Mah.2448 ada 2 parsel
Tarla
604,74m²
2.449,20 TL
DOSYA NO:
MALİK/LERİ:
YER-ADA-PARSEL:
VASFI:
KAMULAŞTIRILAN ALAN:
TAKDİR EDİLEN BEDEL:
2023/604
SAİT ŞİMŞEK
ÜZEYİR NALBAT
YUNUS PAMUK
Yeşildere Seyit Cemali Mah.2448 ada 2 parsel
Tarla
604,74m²
2.449,20 TL
Tapunun yukarıda mevkii, parsel numarası ve malikleri yazılı bulunan taşınmazların parsel numaraları karşısında yazılı bedel mukabilinde davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup, davacı ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine, kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarınca kamulaştırma Bedelinin tespiti ve Milli Savunma Bakanlığı adına tapuda tescili için mahkememize dava açılmış olup;
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve Milli Savunma Bakanlığı adına tapuda tesciline karar verilmesi işlemi ile dava açılmıştır.
2- İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 14. Maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal, maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı veya belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma yapan kurum Milli Savunma Bakanlığı adına tapuya tescil edilerek karar verileceği,
3- Açılacak davalarda husumetin Milli Savunma Bakanlığına yöneltilmesi gerektiği,
4- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Elmadağ Vakıfbank şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,
5- Davanın duruşmasının çift dosyalar için 02/04/2024 günü yapılacağı, tek dosyalar için 21/03/2024 günü yapılacağı,
6- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
7- Dava dilekçesi ve duruşma gününün davalılara usulen tebliğ edilmemesi veya adresinin zabıtaca tespit edilememesi durumunda iş bu ilanın davalılara ilanen tebligat yerine geçeceği hususları İLAN OLUNUR.