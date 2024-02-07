T.C. ELMADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI

Yayınlanma: 07.02.2024 - 00:00

DOSYA NO: MALİK/LERİ: YER-ADA-PARSEL: VASFI: KAMULAŞTIRILAN ALAN: TAKDİR EDİLEN BEDEL: 2023/591



ALİ UFUK BALCI AYŞE KARDAK AYŞE K.KARAGÖZ AYŞE KÜÇÜKKURT BİLGİN BALCI BİROL BALCI BİRSEN ÖZTAŞ BÜNYAMİN BALCI DİLEK ÇETİN EMEL BALCI ÖZBEK ENEZ KARDAK ESİN BÖLÜKBAŞI FATMA K.ÇOBAN FİTNET BÜYÜKBAYRAM GÜLSÜM KÜÇÜKBALCI HATİCE ERZURUM HATİCE KARDAK İSMAİL KARDAK MUSTAFA KARDAK NİLGÜN BALCI SARE BALCI ŞEFİKA BALCI ÜLKÜ ÇAKIROĞLU ZELİHA ÇELİK Yeşildere Seyit Cemali Mah, 2363 ada 12 parsel



Tarla



2.500,00 m²



12.375,00TL



2023/592

AKKIZ SERÇE ARİF KAVAKLI AYŞE DELİCE Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2521 ada 73 parsel

Tarla

4.247,88 m²

36.319,37 TL

DOSYA NO: MALİK/LERİ: YER-ADA-PARSEL: VASFI: KAMULAŞTIRILAN ALAN: TAKDİR EDİLEN BEDEL: 2023/592

CEMAL KAVAKLI FATMA KAVAKLI HASAN KAVAKLI HAVA DOĞRU İBRAHİM KAVAKLI İDRİS KAVAKLI MEMET ALİ KAVAKLI NEFİSE İNCE ŞÜKRÜ KAVAKLI Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2521 ada 73 parsel

Tarla

4.247,88 m²

36.319,37 TL

2023/593



AYNUR AÇIKGÖZ AYŞE ORTADEMİRTAŞ ESİM DÜZEL EVSER GÜL FATMA KAYA FATMA KOÇ HALİME KÜÇÜKÇELEBİ HASAN HÜSEYİN ARDIÇ HAVVA KÜÇÜKYAĞCI HATİCE AVCI HÜRÜ ERZURUM HÜSEYİN ARDIÇ MEHMET ARDIÇ MELEK GÜL MELİHA SAĞLIK MERYEM BASTAK Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2363 ada 12 parsel



Tarla



3.181,00 m²



15.745,95 TL



2023/594

AYNUR AÇIKGÖZ AYŞE ORTADEMİRTAŞ BEKİR KÜÇÜKYAĞCI EFFAN KOÇ ESİM DÜZEL EVSER GÜL Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2438 ada 1 parsel

Tarla

1.597,64m²

7.908,32 TL

DOSYA NO: MALİK/LERİ: YER-ADA-PARSEL: VASFI: KAMULAŞTIRILAN ALAN: TAKDİR EDİLEN BEDEL: 2023/594

FATMA KAYA FATMA KOÇ GÜLSÜM ARDIÇ HALİME KÜÇÜKÇELEBİ HASAN HÜSEYİN ARDIÇ HAVVA KÜÇÜKYAĞCI HÜRÜ ERZURUM HÜSEYİN ARDIÇ MEHMET ARDIÇ MELEK GÜL MELİHA SAĞLIK MERYEM BASTAK MUSTAFA KÜÇÜKYAĞCI Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2438 ada 1 parsel

Tarla

1.597,64m²

7.908,32 TL

2023/595

ABDULKADİR KÖZPINAR ASUMAN KOÇ AYŞE ATAK EREN KÖZPINAR FATMA KUZPINAR HASAN KÖZPINAR KEZİBAN ATALAY KISMET PAMUK LEYLA NUR KÖZPINAR NAZİLE KÖZPINAR ŞÜKRİYE KARDAK Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2363 ada 12 parsel

Tarla

600,00 m²

2,970,00 TL

2023/596

AYŞE BERBER CEMAL YILDIZ DİLEK KÜÇÜKBALCI EBRU KÜÇÜKDAVARCI EMİNE KÜÇÜKDOĞRU FATMA YILDIZ MUKADDES DERENEM MUKADDES YILMAZ Yeşildere Seyit Cemali Mah.2525 ada 1 parsel

Tarla

80,33m²

253,04TL

DOSYA NO: MALİK/LERİ: YER-ADA-PARSEL: VASFI: KAMULAŞTIRILAN ALAN: TAKDİR EDİLEN BEDEL: 2023/596

RESUL YILDIZ ŞERİFE YILDIZ YÖNÜS YILDIZ YUSUF YILDIZ Yeşildere Seyit Cemali Mah.2525 ada 1 parsel

Tarla

80,33 m²

253,04 TL

2023/597

ALİ KÜÇÜKÇELEBİ FATMA ARDIÇ FATMA GÜL FATMA KÜÇÜKNAZLI HASAN HÜSEYİN KÜÇÜKÇELEBİ İDRİS KÜÇÜKÇELEBİ KEZBAN BAĞCI MUSTAFA KÜÇÜKÇELEBİ RABİA ÖDEMİŞ ŞAHBAZ KÜÇÜKÇELEBİ Yeşildere Seyit Cemali Mah.2435 ada 4 parsel

Tarla

683,73m²

2.769,11TL

2023/598 MUSTAFA GÖK Yeşildere Seyit Cemali Mah.2452 ada 2 parsel Tarla 2.094,78 m² 8.483,86 TL 2023/599 ARİF DEMİRTAŞ Yeşildere Seyit Cemali Mah.2611 ada 36 parsel Tarla 1.203,31m² 124.542,59 TL 2023/600 ARİF DEMİRTAŞ Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2611 ada 35 parsel Tarla 246,83 m² 25.546,91 TL 2023/601 ALİ ATAK Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2521 ada 65 parsel Tarla 3.050,02 m² 24,705,16 TL 2023/602 ÜMMÜGÜLSÜM İNCE Yeşildere Seyit Cemali Mah.2438 ada 8 parsel Tarla 4.112,43m² 20.356,53 TL 2023/603 AYŞE ATAK Yeşildere Seyit Cemali Mah.2521 ada 72 parsel Tarla 1.594,13m² 13.629,81 TL 2023/604

ELİFE ERZURUM EMİNE AÇIKBAŞ EMİNE DEVECİ FATMA ÇAKMAK FATMA PAMUKCU GAMZE ŞİMŞEK HATİCE K.ÇOBAN KUDRET NALBAT MERYEM KÖSE MEVLÜT NALBAT MEVLÜT PAMUK MUSTAFA PAMUK Yeşildere Seyit Cemali Mah.2448 ada 2 parsel

Tarla

604,74m²

2.449,20 TL

DOSYA NO: MALİK/LERİ: YER-ADA-PARSEL: VASFI: KAMULAŞTIRILAN ALAN: TAKDİR EDİLEN BEDEL: 2023/604

SAİT ŞİMŞEK ÜZEYİR NALBAT YUNUS PAMUK Yeşildere Seyit Cemali Mah.2448 ada 2 parsel

Tarla

604,74m²

2.449,20 TL







Tapunun yukarıda mevkii, parsel numarası ve malikleri yazılı bulunan taşınmazların parsel numaraları karşısında yazılı bedel mukabilinde davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup, davacı ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine, kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarınca kamulaştırma Bedelinin tespiti ve Milli Savunma Bakanlığı adına tapuda tescili için mahkememize dava açılmış olup;

1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve Milli Savunma Bakanlığı adına tapuda tesciline karar verilmesi işlemi ile dava açılmıştır.

2- İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 14. Maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal, maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı veya belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma yapan kurum Milli Savunma Bakanlığı adına tapuya tescil edilerek karar verileceği,

3- Açılacak davalarda husumetin Milli Savunma Bakanlığına yöneltilmesi gerektiği,

4- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Elmadağ Vakıfbank şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,

5- Davanın duruşmasının çift dosyalar için 02/04/2024 günü yapılacağı, tek dosyalar için 21/03/2024 günü yapılacağı,

6- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

7- Dava dilekçesi ve duruşma gününün davalılara usulen tebliğ edilmemesi veya adresinin zabıtaca tespit edilememesi durumunda iş bu ilanın davalılara ilanen tebligat yerine geçeceği hususları İLAN OLUNUR.