T.C. ELMALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. ELMALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/21 Esas 13.02.2025

Mahkememizde davacı Hasan Subaşı tarafından davalılar Orman Genel Müdürlüğü, Elmalı Mal Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, dahili davalılar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Elmalı Belediye Başkanlığı, Asli Müdahil Bayram Yıldırım aleyhine ikame edilen Tapusuz Taşınmaz Tescil davasının yapılan duruşmasında verilen ara kararı gereğince; Davacı Hasan Subaşı dava dilekçesi ile; sınırlarını bildirdiği eski Bucakköy Köyü Gavurali ve Öküzyatağı mevkiilerinde bulunan taşınmazın, 13.08.1945 tarih 527 sayılı 3500 dönümlük (Güncel: Bayralar Mahallesi, O23.C.15.D.A5,A6 Pafta) bu çiftlik içinde kalan ormanların devletleştirilmiş olup 1948 yılında orman tahdidinin sınırlarının belirlendiği iddiasıyla tahdit dışında kalan kültür arazilerinin dayanak tapu ve vergi kayıtları uyarınca Medeni Kanunun 713. maddesi hükmüne göre Ömer ve İdris Ağalar'ın mirasçıları adına tescilini istemiş, Hazine, Bayralar Köyü Tüzel Kişiliğine husumet yönelterek dava açmıştır. Taşınmazla ilgili hak iddia edenlerin yukarıda esas numarası belirtilen dosyaya şahsen ve yazılı olarak ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mesai saatleri içerisindemüraacat etmeleri hususu ilan olunur.