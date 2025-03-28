T.C. ELMALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 28.03.2025 - 00:01

T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/40 Esas 18/03/2025

Tapuda Şükrü Akülkü adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi, Göltarla Mahallesi, 117 ada, 3 parsel sayılı, (geldisi 118 parsel) 299,39 m² lik alan için davalı Şükrü Akülkü aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 299,39? m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/40 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.