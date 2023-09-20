T.C. EMİRDAĞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 20 Eylül 2023

2023/256 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/256 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, CAMİLİ Mahalle/Köy, KÖYCİVARI MEVKİİ,, 887 Parsel, Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre; tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaz topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-2) bir yapıya salip olup geometrik olarak dörtgen formuna benzer şekildedir. Toprak yapısı itibariyle taşsız, organik maddece orta, yakın parsellerde bulunan su kuyuları vasıtasıyla sulama imkanı bulunan tarım arazisidir. Taşınmaz kuş uçuşu yaklaşık olarak Camili köy merkezine 770 metre ve Emirdağ İlçe Merkezine 22.70 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz Afyonkarahisar-Ankara anayoluna cepheli olup ulaşımı kolaydır.

Adresi: Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Camili Köyü Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü: 36.200,00 m2

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı imar planı içerisinde bulunmamaktadır.

Kıymeti: 2.172.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/11/2023 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati: 14/11/2023 - 10:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/12/2023 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati: 14/12/2023 - 10:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.