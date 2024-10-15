T.C. EMİRDAĞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 15.10.2024 - 00:00

2024/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, GÖZELİ Mahalle/Köy, 110 Ada, 8 Parsel, Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, GÖZELİ Mahalle/Köy, 110 Ada, 8 Parsel, tapuda tarla vasıflı, üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yok, topoğrafik olarak eğimli (%4-8) bir yapıya sahip, taşsız, toprağı orta bünyeli, organik maddece iyi kuru tarım arazisi, kadastral yola cephesi yok Eskişehir- Konya yoluna 468 metre ve Gözeli köy merkezine 4.11 km mesafede,

Adresi: Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Gözeli Köyü Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü: 9.760,84 m2

Arsa Payı: TAM

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 370.911,92 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Takyidatındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2024 - 10:07 Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2024 - 10:07

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 10:07 Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2024 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, GÖZELİ Mahalle/Köy, 139 Ada, 1 Parsel, Tapuda avlulu kerpiç ev ve müştemilatı olarak kayıtlı,köy yerleşim yeri içerisinde ve meskun hali içerisinde Yakın çevresinde genellikle 1-2 katlı mesken amaçlı yapılar ve tek katlı depo, besihane vb. Yapılaşmalar var, kuzey cephesi Bağlıca- Gözeli yoluna ve güney cephesi köy içi yolunca cepheli konumda olup diğer kısımlarında komşu parseller bulunmaktadır. Köy hizmetlerinden (elektrik, su, vb.) yararlanır konumda, ulaşımı kolay, Parsel üzerinde mesken amaçlı kullanılan tek katlı ev yapısı var, dış cephesi sıvalı ve boyalı, Pencereler ahşap doğrama, Çatısı ahşap üzeri kiremit, Yapı yaklaşık 112,00 m2 brüt kullanım alanına sahiptir. Tek katlı evin yan kısmında öp cephesi açık olan malzeme ve tarım araç gereçleri konulması amacıyla yapılmış L harfine benzer şekilde depo yapısı var, Depo çatısı ahşap makaslı üzeri kiremit kaplıdır. Depo duvarları kısmen taş ve briketten oluştuğu gözlemlenmiştir. Yapı yaklaşık olarak 180,00 m2 kullanım alalına sahiptir. Tek katlı ev ile ahır ve samanlık arasında tek katlı garaj yapısı var, çatısı kiremit kaplı, dış kapısı ahşap malzemeden imal edilmiştir. Yapı yaklaşık olarak 58,00 m2 brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz parsel üzerinde samanlık yapısı var, taş duvar yığma sistemle yapılmış olup çatısı ahşap üzeri kiremit kaplı,Dış cephesi sıvalı ve boyasız, giriş kapısı demir doğramadır Parselin güney kısmında kerpiç tarzda imal edilmiş ahır ve samanlık yapıları bulunmaktadır. Çatısı kiremit kaplıdır. Yapı yaklaşık olarak 208,00 m2 brüt kullanım alalına sahiptir. Yapının çatısı oldukça bakımsız olup kötü durumdadır. taşınmazın kuzey kısmında bulunan toprak damlı kerpiç ahır ve tek katlı evin bitişiğinde bulunandepo yapısının çatı ve duvarlarında göçmeler bulunmakta olduğundan ekonomik değeri bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

Adresi: Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Gözeli Köyü Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü: 6.997,82 m2

Arsa Payı: tam

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 3.315.635,20 TL

KDV Oranı: arsa ve tek katlı evin değeri olan %92,53'ü üzerinden yüzde 10, depo, garaj , ahır ve samanlık değeri olan %7,47 üzerinden %20 KDV oranı uygulanacaktır

Kaydındaki Şerhler: Tapu Takyidatındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2024 - 10:27 Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2024 - 10:27

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 10:27 Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2024 - 10:27

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, GÖZELİ Mahalle/Köy, 109 Ada, 2 Parsel, tapuda tarla vasıflı, üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yok, topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-2) bir yapıya sahip, taşsız, toprağı orta bünyeli, organik maddece iyi derin sulama kuyusu vasıtasıyla sulanan sulu tarım arazisi, kadastral yola cephesi bulunmaktadır Eskişehir-Konya yoluna5 metre Gözeli köy merkezine 4 km mesafede bulunmaktadır.

Adresi: Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Gözeli Köyü Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü: 41.916,63 m2

Arsa Payı: tam

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 3.562.913,55 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Takyidatındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2024 - 10:47 Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2024 - 10:47

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 10:47 Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2024 - 10:47

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, GÖZELİ Mahalle/Köy, 132 Ada, 1 Parsel, tapuda tarla vasıflı, üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yok, topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-2) bir yapıya sahip, taşsız, toprağı orta bünyeli, organik maddece iyi kuru tarım arazisi, kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Eskişehir-Konya yoluna 1.6 km ve Gözeli köy merkezine 1.8 km mesafede

Adresi: Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Gözeli Köyü Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü: 44.926,76 m2

Arsa Payı: tam

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 1.886.923,92 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Takyidatındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2024 - 11:07 Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2024 - 11:07

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 11:07 Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2024 - 11:07

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, GÖZELİ Mahalle/Köy, 112 Ada, 13 Parsel, tapuda tarla vasıflı üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yok, topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-2) bir yapıya sahip taşsız, toprağı orta bünyeli, organik maddece iyi kuru tarım arazisi, kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Eskişehir-Konya yoluna 570 metre ve Gözeli köy merkezine 3 km mesafede bulunmaktadır

Adresi: Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Gözel Köyü Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü: 25.386,59 m2

Arsa Payı: tam

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 1.066.236,78 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Takyidatındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2024 - 11:27 Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2024 - 11:27

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 11:27 Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2024 - 11:27

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, GÖZELİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 24 Parsel, tapuda tarla vasıflı üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yok,topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-2) bir yapıya sahip, taşsız, toprağı orta bünyeli, organik maddece iyi yakın çevresinde bulunan derin kuyular vasıtasıyla sulanabilme potansiyeli bulunan tarım arazisi kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Eskişehir- Konya yoluna 120 metre ve Gözeli köy merkezine 4.40 km mesafede bulunmaktadır.

Adresi: Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Gözel Köyü Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü: 60.400 m2

Arsa Payı: tam

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 3.322.000,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidatındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2024 - 11:47 Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2024 - 11:47

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 11:47 Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2024 - 11:47

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, GÖZELİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 11 Parsel, tarla vasıflı üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yok, topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-2) bir yapıya sahiptir. Taşınmaz taşsız, toprağı orta bünyeli, organik maddece iyi yakın çevresinde bulunan derin kuyular vasıtasıyla sulanabilme potansiyeli bulunan tarım arazisidir .kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Eskişehir- Konya yoluna 70 metre ve Gözeli köy merkezine 2.88 km mesafede bulunmaktadır.

Adresi: Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Gözeli Köyü Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü: 34.779,39 m2

Arsa Payı: tam

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 1.912.866,45 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidatındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2024 - 12:07 Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2024 - 12:07

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 12:07 Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2024 - 12:07

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, GÖZELİ Mahalle/Köy, 103 Ada, 29 Parsel, tarla vasıflı üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yok, topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-2) bir yapıya sahiptir. taşsız, toprağı orta bünyeli, organik maddece iyi yakın çevresinde bulunan derin kuyular vasıtasıyla sulanabilme potansiyeli bulunan tarım arazisidir. Eskişehir-Konya karayoluna cephesi bulunmaktadır. Gözeli köy merkezine 1.32 km mesafede bulunmaktadır.

Adresi: Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Gözeli Köyü Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü: 7.974,98 m2

Arsa Payı: tam

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 478.498,80 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Takyidatındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2024 - 12:27 Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2024 - 12:27

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 12:27 Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2024 - 12:27

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, GÖZELİ Mahalle/Köy, 106 Ada, 40 Parsel, tapuda tarla vasıflı üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yok, topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-3) bir yapıya sahip olup geometrik olarak dikdörtgene benzer formdadır, taşsız, toprağı orta bünyeli, organik maddece iyi kuru tarım arazisidir. kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. kuş uçuşu yaklaşık olarak Eskişehir-Konya yoluna 1.80 km ve Gözeli köy merkezine 2.81 km mesafede bulunmaktadır.

Adresi: Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Gözel Köyü Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü: 23.756,91 m2

Arsa Payı: tam

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 950.276,40 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Takyidatındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2024 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2024 - 13:31

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2024 - 13:31

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, GÖZELİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 52 Parsel, Tapuda tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat, topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-2) bir yapıya sahip olup geometrik olarak L harfine benzer formdadır. taşsız, toprağı orta bünyeli, organik maddece iyi yakın çevresinde bulunan derin kuyular vasıtasıyla sulanabilme potansiyeli bulunan tarım arazisidir.Eskişehir-Konya karayoluna cephesi bulunmaktadır. Gözeli köy merkezine 3.20 km mesafede bulunmaktadır.

Adresi: Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Gözeli Köyü Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü: 25.660,16 m2

Arsa Payı: tam

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 1.539.609,60 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidatındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2024 - 13:51 Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2024 - 13:51

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 13:51 Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2024 - 13:51

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, GÖZELİ Mahalle/Köy, 105 Ada, 17 Parsel, tapuda tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaz topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-3) bir yapıya sahip olup geometrik olarak yamuk dörtgene benzer formdadır. taşsız, toprağı orta bünyeli, organik maddece iyi kuru tarım arazisidir. kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmazın kuş uçuşu yaklaşık olarak Eskişehir-Konya yoluna 1.94 km ve Gözeli köy merkezine 3.52 km mesafede bulunmaktadır.

Adresi: Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Gözeli Köyü Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü: 13.984,53 m2

Arsa Payı: tam

İmar Durumu:Yok

Kıymeti:559.381,20 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Takyidatındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2024 - 14:11 Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2024 - 14:11

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 14:11 Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2024 - 14:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.