T.C. ENEZ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 24.02.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2022/42 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/42 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Edirne İl, Enez İlçe, SULTANİÇE Mahalle/Köy, OVA Mevkii, 149 Ada, 1 Parsel, F/-/-/2 Nolu Bağımsız Bölüm nolu 6.586,00m2 yüzölçümlü parsel üzerinde konumlu binalar betonarme tarzında ayrık nizam, zemin+1 normal katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. F blok parselin güneydoğu köşesinde konumlu olup projesine göre zemin+1 normal katta 2 adet dubleks meskenden ibarettir. Site etrafında 1m duvar ile çevrili bahçe giriş kapıları demir doğrama site içi yürüme yolları parke taş kaplıdır. Sitede açık otopark bulunmakta yüzme havuzu bulunmamaktadır. Satış konusu 1/22 Arsa paylı F Blok 2 Bağımsız Bölüm numaralı dubleks mesken vasıflı taşınmaz binanın doğu cephesinde konumlu olup zemin+1 katlı ve 98 m2 kullanım alanlıdır. Zemin katında salon+mutfak wc, teras 1. Katta 3 oda, banyo, hol ve balkon bulunmaktadır. Giriş kapısı ve pencereleri PVC doğrama zeminleri seramik kaplıdır.

Adresi: Edirne İli, Enez İlçesi, Sultaniçe Köyü 149 Ada 1 Parsel F/-/-/2 Nolu Bağımsız Bölüm Enez / EDİRNE

Yüzölçümü: 98 m2

Arsa Payı: 1/22

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Sultaniçe İmar planlarında Taks:0.25 Kaks:0.50 Hmax: 6.50 yapılaşma şartlarında Konut alanında kaldığı

Kıymeti: 2.940.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: AT Diğer (Konusu: Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı) Tarih: -Sayı24530

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/03/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati: 28/03/2024 - 13:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/04/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati: 29/04/2024 - 13:40

21/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.