T.C. ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 30.11.2024 - 00:00

2024/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Gündoğdu Mah. Emir Kalfa Mevkii, 1318 ada 1 parsel tapuda arsa olarak kayıtlı olup 1733,03 m2'dir. Taşınmaz Belediye İdari ve Mücavir alan sınır içerisinde kalmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kalmakta olup ayrık nizam iki kat konut TAKS: 0.30, KAKS: 0.60 olarak planlanmıştır. İmar uygulaması görmüş imar parselidir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlandığı ve ulaşım kolay bir şekilde yapılmaktadır. İlçe Merkezine (Belediye Meydanına) kuş uçuşu yaklaşık 1,18 km. uzaklıkta bulunduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti: 14.146.724,00 TL

KDV Oranı: %10

Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: 1. Derece arkeolojik sit alanı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. Tamamı Horoztepe Höyük Nekropol 3. Derece Arkeolojik sitte kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/12/2024 - 12:09

Bitiş Tarih ve Saati: 07/01/2025 - 12:09

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/01/2025 - 12:09

Bitiş Tarih ve Saati: 04/02/2025 - 12:09

26/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.