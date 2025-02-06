T.C. ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:01

T.C. ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/11 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Karayaka beldesi Orta Mah. 256 ada 1 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 11.988,29 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde etrafı kafes telle çevrili tel-askı sistemli bağ olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı bulunmamakta olup yaklaşık 15 yaşlarında bir adet ceviz ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz %2-3 meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kapalı sulama sistemine sahip sulu tarım arazisidir. Taşınmaz kasaba uygulama imar planı sınırına 3,13 km. Karayaka Belediye binasına 3,94 km., ilçe merkezine (Kaymakamlık) 4,34 km. mesafededir.

Kıymeti : 3.894.156,24 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:24

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:24

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Karayaka beldesi Orta Mah. 246 ada 1 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 8.322,75 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde toprağın işlenmiş olduğu tespit edilmiş olup, tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz %2-3 meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kapalı sulama sistemine sahip sulu tarım arazisidir. Taşınmaz kasaba uygulama imar planı sınırına 3,12 km. Karayaka Belediye binasına 3,94 km., ilçe merkezine (Kaymakamlık) 4,36 km. mesafededir.

Kıymeti : 2.703.478,88 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 11:56

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 11:56

03/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.