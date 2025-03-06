T.C. ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06.03.2025 - 00:01

T.C. ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/40 SATIŞ

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Evyaba Mah. 119 ada 4 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 9.769 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde buğday ekili olduğu tespit edilmiş olup, tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur meyveli ve meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz %1-2 meyilli killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan sulu tarım arazisidir. Taşınmaz uygulama imar planı sınırına 148 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) 5,60 km. mesafededir.

Kıymeti: 5.940.235,83 TL

KDV Oranı: %10 Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2025 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2025 - 10:02

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/07/2025 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati: 08/07/2025 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Evyaba Mah. 108 ada 11 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 8.268 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde toprağın işlenmiş olduğu tespit edilmiş olup, tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Parsel üzerinde 1 adet ceviz ağacı vardır. Taşınmaz %1-2 meyilli killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan sulu tarım arazisidir. Taşınmaz uygulama imar planı sınırına 364 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) 5,60 km. mesafededir.

Kıymeti: 5.031.522,76 TL

KDV Oranı: %10 Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2025 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2025 - 11:03

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/07/2025 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati: 08/07/2025 - 11:03

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Evyaba Mah. Karatepe Mevkii, 171 ada 12 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 22.341,09 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde buğday ekili olduğu tespit edilmiş olup, tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur, meyveli ve meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz % 3-5 meyilli killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşlı, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Taşınmaz uygulama imar planı sınırına 1.464 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) 5,40 km. mesafededir.

Kıymeti: 3.661.481,24 TL

KDV Oranı: %10 Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2025 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2025 - 12:20

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/07/2025 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2025 - 12:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Evyaba Mah. Karatepe Mevkii, 170 ada 25 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 21.826,05 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde kısmen buğday ekili, kısmen sürülü olduğu tespit edilmiş olup, tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur, meyveli ve meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz %5-7 meyilli killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşlı, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Taşınmaz uygulama imar planı sınırına 994 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) 5,70 km. mesafededir.

Kıymeti : 3.577.071,33 TL

KDV Oranı : %10 Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 13:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2025 - 13:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Evyaba Mah. Köy içi Mevkii, 149 ada 9 parsel tapuda ev ve arsa olarak kayıtlı olup 364,07 m2'dir. Parsel imar planı içinde kaldığı ve imar planında serbet nizam konut alanının olarak planlandığı, belediye hizmetlerinden yararlandığı, kadastro parseli olup yol terki bulunmaktadır. Taşınmazın hali hazırda yerleşim alanı içerisinde ve üzerinde iki katlı ahşap ev olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu yapının inşaata esas toplam alanı 253,18 m2'dir. Yapı ahşap sistem ile imal edilmiştir. Yapının kapısı ve pencereleri ahşap doğramadan, çatı kaplaması oluklu onduline cinsi malzeme iledir. Yapıda ısı ve ses yalıtımı mevcut değildir. Yapının ısıtma sistemi önünde doğalgaz servis kutusu olmasına rağmeden sobadır. Elektrik, su ve pissu tesisatları mevcuttur. Parsel üzerinde yığma duvar niteliğinde taşınmaz bulunmakta olup, söz konusu yapının uzunluğu 22,80 m ve yüksekliği 1,5 m.'dir. Yapı ahşap sistem ile imal edilmiştir. Yapı sıvalı fakat boyasızdır. Parsel üzerinde örgü sınır koruma çiti niteliğinde bulunmakta olup, bir kısmı 149 ada 9 parselde bir kısmı 149 ada 10 parselde sınır koruma çitidir. Dava konusu çitin 9,48 msi 149 ada 10 parselde yer almaktadır. Çit beton direkli olarak örgü şeklinde imal edilmiştir. Çit yüksekliği 1,40 m.dir. Parsel üzerinde 3 adet ceviz, 1'er adet ayva, dut ve nar ağacı vardır. Taşınmaz mahalle yerleşim merkezinde olup, ilçe merkezine (Kaymakamlık) 5,50 km. kuş uçuşu mesafededir.

Kıymeti : 2.627.454,15 TL

KDV Oranı : %20 Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 14:32

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2025 - 14:32

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Evyaba Mah. Bozyaka Mevkii, 175 ada 233 parsel tapuda bağ olarak kayıtlı olup 2.333,07 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde kısmen buğday ekili, kısmen boş olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur, meyveli ve meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz % 2-3 meyilli karayolu tarafından dolgu yapıldığı için kuzey kısmı ile kot farkı oluşmuş olup, killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşlı, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan sulu tarım arazisidir. Taşınmaz uygulama imar planı sınırına 530 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) 4,30 km. mesafededir.

Kıymeti : 1.418.669,87 TL

KDV Oranı : %10 Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:02

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 10:02

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Evyaba Mah. Bodurdüzü Mevkii, 177 ada 8 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 6.598,52 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda kısmen buğday ekili ve eğimin %35-40 olduğu kısmın boş olduğu tespit edilmiş olup, tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur, meyveli ve meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz % 3-5 ile %35-40 kadar meyilli killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece orta, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşlı, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Taşınmaz uygulama imar planı sınırına 1.637 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) 4.10 km. mesafededir.

Kıymeti : 1.081.431,44 TL

KDV Oranı : %10 Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 11:05

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 11:05

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Evyaba Mah. Köyiçi Mevkii, 149 ada 10 parsel tapuda arsa olarak kayıtlı olup 51,82 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda mahalle yerleşim alanı içerisinde bulunmakta olup, taşınmazın zemin değerini etkileyecek yapı ve ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz mahalle yerleşim merkezinde olup, ilçe merkezine (Kaymakamlık) 5,5 km. kuş uçuşu mesafededir. İmar planı içerisinde kaldığı ve imar planında serbest nizam konut alanı olarak planlandığı görülmüştür. Belediye hizmetlerinden yararlandığı, kadastro parseli olup yol terki bulunmaktadır.

Kıymeti : 30.275,47 TL

KDV Oranı : %10 Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 12:09

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 12:09

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 12:09

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 12:09

04/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.