Yayınlanma: 03.01.2025 - 00:01

T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/172 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : VAN-ERCİŞ

MEVKİİ : DÖVENCİ MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 101

PARSEL NO : 243

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.071,73

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- İBRAHİM DAĞ, 2- KERİM DAĞ,3- MİRBAHATTİN DAĞ- 4- ŞEYHMUS DAĞ, 5- ŞİRİN DAĞ, 6- YUSUF DAĞ, 7- ZÜBEYDE DAĞ, 8- ZÜBEYDE KELEŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/172 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/06/2024