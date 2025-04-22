Yayınlanma: 22.04.2025 - 00:01

T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/76 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: MERSİN/ERDEMLİ

MEVKİİ: KORAMŞALI

ADA NO: 152

PARSEL NO: 51 (İF 307)

VASFI: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ: 4.309,38

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- AYŞE GÜLÜMSER ŞAVK BELKAYA

2- GÜLER GENÇLER

3- GÜLŞEN ŞAVK TAŞ

4- GÜLTEN DURU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/76 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ie son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.04.2025