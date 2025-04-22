T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/76 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: MERSİN/ERDEMLİ
MEVKİİ: KORAMŞALI
ADA NO: 152
PARSEL NO: 51 (İF 307)
VASFI: TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ: 4.309,38
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- AYŞE GÜLÜMSER ŞAVK BELKAYA
2- GÜLER GENÇLER
3- GÜLŞEN ŞAVK TAŞ
4- GÜLTEN DURU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/76 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ie son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.04.2025