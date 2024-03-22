T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/164 Esas

DAVALI: MUHAMMET SAİT ARİKAN TC:31036431292 Medya Mahallesi 68.Sokak 62/11 Kayapınar/Diyarbakır

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı adına çıkarılan tebligatlardan ve adres araştırmalarından netice alınamadığından 29/12/2017 havale tarihli Bilirkişi Raporu, Dava Dilekçesi ve Tensip Tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesi özetle; Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Gözekaya Köyü hudutları dahilinde bulunan 975 (ifrazen 1000) parsel numaralı taşınmazın 333,38 m2'si hakkında davacı tarafça kamulaştırma kararı alındığı, Mülk sahibi mirasçılarının pazarlık görüşmesine katılmaması nedeniyle kamulaştırma işlemi satın alma usulü ile gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle açılan kamulaştırma davasına iki hafta içerisinde cevap vermesi, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarını sunması, cevap vermediği takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız tarafınıza ihtar olunur.

29/12/2017 havale tarihli Bilirkişi Raporunda taşınmazın Kamulaştırma Bedel Tespiti9.369,98-TL olarak tespit edilmiştir. Bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız tarafınıza ihtar olunur.

Duruşma gününün 16/05/2024 tarihi saat 11:10'a bırakıldığı ve Yukarıda belirtilen hususlar gereğince 29/12/2017 havale tarihli Bilirkişi Raporu, Dava Dilekçesi ve Tensip Tutanağının tebligat yasasının 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.