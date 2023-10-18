T.C. ERZİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18 Ekim 2023

Sayı: 2021/386 Esas

Erzin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2021/386 Esas Davacı, MEHMET GÜDER ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;Dava konusu Hatay ili, Erzin ilçesi, Yeşiltepe mah. Kain 917 ada 2nolu parsel sayılı taşınmazlarda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.