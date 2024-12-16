Yayınlanma: 16.12.2024 - 00:01

T.C. ERZİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/278 Esas 19/11/2024

Dosya no: 2024/178

Davacı ABDULKADİR ÖZGAN tarafından Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasında talep edilen; Dava konusu Hatay İli Erzin İlçesi Gökdere Mahallesinde kain, doğusunda Osmaniye ili Merkez İlçesi Akyar Mahallesi 315 ada 1 parsel, kuzeyinde yol ve 341 ada 6 parsel, batısında Osmaniye ili Merkez İlçesi Akyar Mahallesi 317 ada 14 parsel, güneyinde Hatay İli Erzin İlçesi Gökdere Mahallesi 388 parsel olantaşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.