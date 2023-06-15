T.C. ERZİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15 Haziran 2023

Dosya No: .63646392-2018/65-Ceza Dava Dosyası

Sanık Sayın Ammar ELSALİH Mağdur Sayın Salih El MUHAMMEDMahkememizin 20/10/2022 tarih ve 2018/65 esas 2022/660 karar sayılı dosyasında sanık sıfatıyla yer alan Ammar Elsalih hakkında kasten yaralama suçundan açılan kamu davası bakımından ;Sanığın sabıkasız olması,verilen cezanın süresi, bir daha suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce kanaat hasıl olması ve istenen maddi zarar olmadığı anlaşıldığından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince sanık hakkında belirlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, karar verilmiş olmakla; gerekçeli kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunulması, yasa yoluna başvuracak kişi Yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunulması, taraf Ceza İnfaz Kurumunda bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne bir dilekçe verilmesi suretiylemahkememiz hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı İskenderun Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yoluna başvurulabileceği, bu şekilde süresi içerisinde kanun yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği, Anayasanın 40/2, 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2,260 maddeleri uyarınca hatırlatılarak ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

SANIK: AMMAR ELSALİH, İsa ve İmen oğlu,1999 DERİZOR doğumlu, T.C. kimlik no: bilinmiyor

MAĞDUR: SALİH EL MUHAMMED ve oğlu, DERİZOUR doğumlu, T.C. kimlik no: bilinmiyor