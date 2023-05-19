T.C. ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 19 Mayıs 2023

ESAS NO: 2023/88-89-115-145-162-179

Davacı Üzümlü Belediye Başkanlığı vekili tarafından tapu malikleri aleyhine açılan kamulaştırma bedelinintespiti ile, taşınmazın tescili davasında; Davacı kurum vekili; 2942 sayılı kamulaştırma kanununun ve bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4650 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince davacı idarece kamulaştırılan aşağıda bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile Üzümlü Belediye Başkanlığı adına tescilini talep etmiştir.Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Mahkeme esas numaraları, Davalıları, tapu maliki veya maliklerin ad ve soyadları, Kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii pafta, ada, parsel numarası;

Esas No: 2023/88 Davalılar Memnune MATYAN, Veysel MATYAN

Tapu Bilgileri: Dava konusu Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesinden 265 ada 48 parsel sayılı taşınmazların davalılar adına kayıtlı olan bölümü,

Esas No: 2023/89 Davalılar Hülya GÜVEN, Pakize YÜREK, Ümit TERCAN

Tapu Bilgileri: Dava konusu Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesinden 265 ada 65 parsel sayılı taşınmazların davalılar adına kayıtlı olan bölümü,

Esas No: 2023/115 Davalılar Dursun PİR, Dursun PİR, Murat PİR, Münevver AKBAŞ, Münevver SATIR, Sevim PİR

Tapu Bilgileri: Dava konusu Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesinden 265 ada 80 parsel sayılı taşınmazların davalılar adına kayıtlı olan bölümü,

Esas No: 2023/145 Davalılar Fehime ORUÇ, Firdes YEŞİLBAĞ, Gülhanım AYHAN, Hüseyin ORUÇ, Metin NAVRUZ, Müslim NAVRUZ, Naile TEKİN, Rabiye TEKBIYIK, Saime IŞIK, Selma TEKİN, Servet ORUÇ, Yaşar ORUÇ, Yüksel ŞAHİN, Zeynep AKSU

Tapu Bilgileri: Dava konusu Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesinden 232 ada 4 parsel sayılı taşınmazların davalılar adına kayıtlı olan bölümü,

Esas No: 2023/162 Davalılar Ayser AKKAŞ, Ayşe ORUÇ, Ayten AKSU, Betül SEHER YAZICI, Celal ORUÇ, Cemal ORUÇ, Cengiz ORUÇ, Çetin KARAĞAÇ, Dursun AKSU, Ebubekir ORUÇ, Ekrem SEZER, Emine KONDUL, Fatime SARIGÜL, Fikret ORUÇ, Filiz SARI, Gamze GÜLER, Gülhanım ORUÇ, Gülsen AKDAĞ, Hatice AKKAŞ, Hediye CANBABA, Huriye AKPINAR, Huriye ORUÇ, Hürmüşah AKKAŞ, Hüseyin KALKAN, Hüsniye AKKAŞ, İbrahim KALKAN, İhsan AKSU, İlyas ORUÇ, İsmail AKKAŞ, Latife ORUÇ, Mahmut Çağlar ORUÇ, Metin KARAĞAÇ, Murat ORUÇ, Münire YENİÇERİ, Nafiya AKKAŞ, Naime KARATEPE, Necmiye AKKAŞ, Nesrin BOZDEMİR, Nuran CANBABA, Nuriye KOLAĞASIGİL, Nuriye ORUÇ, Nuriye TAT, Osman KALKAN, Ömer ORUÇ, Pehlül ORUÇ, Perihan AKSU, Salihe ORUÇ, Sevim ORUÇ, Süreyya SARAY, Şeref ORUÇ, Turgut AKKAŞ, Vildan AKKAŞ, Yaşar DEMİREL, Zübeyda DEMİREL, Zübeyde ÇOLAK.

Tapu Bilgileri: Dava konusu Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesinden 232 ada 7 parsel sayılı taşınmazların davalılar adına kayıtlı olan bölümü,

Esas No: 2023/179 Davalılar Adnan KARATEPE, Ahmet HALEPLİ, Ali HALEPLİ, Ayfer Akpunar, Cevdet AKDAĞ, Emine TÜRKOĞLU, Halit HALEPLİ, Hürmüz Demirörs, Hüseyin AKDAĞ, İbrahim KARATEPE, Kahraman HALEPLİ, Kebire ÇOLAK, Mecbure AKPUNAR, Nezaket PİR, Sedat AKDAĞ, Selvet AKDAĞ, Zeki KARATEPE.

Tapu Bilgileri: Dava konusu Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesinden 265 ada 55 parsel sayılı taşınmazların davalılar adına kayıtlı olan bölümü,

Yukarıda esas numaraları yazılı davalarda çıkarılan meşruhatlı davetiyelerin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilir.

Açılacak davalarda husumet Yukarıda yazılı davacı idareye yöneltilmelidir.

30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarınıve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası veya T.Halk Bankası Erzincan Şubelerine) yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen 2023/88- 2023/89 sayılı dosyaların duruşmasına 12/09/2023 günü saat 09:25'ten itibaren Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlanacaktır.

Yukarıda belirtilen 2023/115- 2023/145- 2023/162 Esas sayılı dosyaların duruşmasına 15/06/2023 günü saat 09:25'ten itibaren Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlanacaktır.

Yukarıda belirtilen 2023/179 Esas sayılı dosyanın duruşmasına 11/07/2023 günü saat 10:15'ten itibaren Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlanacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/04/2023