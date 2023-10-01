T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 01 Ekim 2023

Örnek No:55*

2023/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Erzincan İl, Merkez İlçe, GANİ EFENDİ ÇİFTLİĞİ Mahalle/Köy, Kavakhandı Mevkii, 102 Ada, 291 Parsel, ...

Adresi: Erzincan, Merkez, Ganiefendi Çif Tliği KöyüErzincan Merkez / ERZİNCAN

Yüzölçümü: 25.442,76 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 2.444.741,68 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı: Türkiye Elektrik Üretim A.Ş (TEİAŞ) 3015,96M2'lik kısmı ve Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/10/2023 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati: 31/10/2023 - 13:51

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/11/2023 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 13:51

25/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.