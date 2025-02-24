T.C. ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.02.2025 - 00:01

T.C. ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/2228 Esas

Dava konusu; Erzincan ili, Merkez ilçesi, Arslanlı mahallesinde bulunan ve tapuda 2245 ada, 7 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan ortaklığın giderilmesi davasında davalı olan Emel KORKMAZ, Şahinaz KORKMAZ ve Songül KORKMAZ'ın belirtilen adreslerinde ulaşılamadığından duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 17/04/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.