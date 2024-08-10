T.C. ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 10.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/594 Esas

DAVALILAR: 1- BERRİN DEMİRİZ

2- HASAN DEMİRİZ

Davacı tarafından aleyhinize açılan, dava konusu Erzincan İli Merkez İlçesi, Çukurkuyu/Bozyazı Mah/ Köyü 325 ada 13 ve 15 parseller, aynı yer 326 ada 2 parsel, Erzincan İli Merkez İlçesi Yalnızbağ/Yenimahalle Mah/Köyü 327 ada 9,28 ve 30 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/11/2024 günü saat: 10:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.