T.C. ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/288

Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekili tarafından; aşağıda belirtilen davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davasının yapılan tensibinde verilen ara kararı gereğince,

Mahkememizin 2023/288 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalılar Nermin Yıldız, Canpaşa Atasever, Esengül Coşkun, Esin Şimşek vd. adına, dava konusuErzurum ili, Yakutiye ilçesi, Çiftlik Mahallesi, 11202 ada, 209 parsel, Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Milli Savunma Bakanlığı karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı olan dosyalarına sunulması, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 10/4 Maddesi gereğince ilan olunur. 04/10/2023