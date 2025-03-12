T.C. ERZURUM 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. ERZURUM 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2025/5

Suç: Resmi Belgede Sahtecilik

Mahkemesi: Erzurum 9. Asliye Ceza Mahkemesi

SANIK: ABDULHADİ BONİYADİ, Feyzullah ve Hüzeyna oğlu, 2006 Afganistan doğumlu,

SANIK: SUAT HOLAMİ, Aboulhak ve Raziye oğlu, 1999 Afganistan doğumlu

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanıklar hakkında Abdulhadi Boniyadi ve Suat Holami hakkında mahkememizce verilen 20/02/2025 tarih ve 2025/5 Esas, 2025/67 Karar sayılı hüküm ile sanıklar hakkında TCK 204/1 maddesi gereğince davanın ayrı ayrı düşürülmesine karar verildiği, kararın sanıkların yokluğunda verildiği, bu nedenle kararın sanıklara tebliği gerektiği, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak ve tutanağa geçirilmek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf edilebileceğinin sanıklara tebliğ gerektiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta sonra mahkememize sanıklar hakkında verilen kararı istinaf edilebileceğinin, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN olunur. 07/03/2025