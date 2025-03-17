T.C. ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 5. CEZA DAİRESİ

Yayınlanma: 17.03.2025 - 00:01

T.C. ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NDEN 5. CEZA DAİRESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/1920 Esas

5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık (Ghorbanalı oğlu, 22.12.1979 Khoy doğumlu) Mohammadreza Javanmehr hakkında ilk derece mahkemesince verilen mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan istinaf başvurusu incelemesi sonucunda Dairemizin 17.09.2024 tarihli 2024/1920 Esas 2024/2268 Karar sayılı kararıyla; sanığın beraatine temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş, anılan Dairemiz kararına katılan Gümrük Müdürlüğü tarafından sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerektiğinden bahisle temyiz talebinde bulunulmuştur. Kendisine tebligat yapılamayan ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen yabancı uyruklu sanığa işbu kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olup ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ olunur.