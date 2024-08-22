T.C. ESENLER KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 22.08.2024 - 00:00

İLANEN TEBLİĞ

27.05.2024 – 20.07.2024 Tarihleri arasında Esenler Trafik Denetleme Büro Amirliği sorumluluk alanı içerisinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesine istinaden araçların tescil plakalarına kesilen ve ilgililerine tebliğ edilemeyen 130 (Yüz otuz) adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları 02/08/2024 ile 01/09/2024 tarihleri arasında, otuz (30) gün süreyle Esenler Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde (Havaalanı Mah. Köyiçi Cad. No:2 Esenler/İstanbul) listeler halinde askıya asılmıştır.

Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.