T.C. ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ

Yayınlanma: 11.03.2025 - 00:01

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nden

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi kullanımında bulunan ve aşağıda tapu kaydı bulunan ve aşağıda tapu kaydı , niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde 3 adet 2 m2 Otomat Alanı mahalli olarak kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırma İhalesi ile 3 Yıl (36 ay) süre ile kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

TAŞINMAZLARIN ADRES BİLGİLERİ:

Taşınmaz No 34390109709 Cinsi Hastane ve Müştemilatı Fiili Durumu Maliye Hazinesi Yüzölçümü (m²) 18.142.37 m2 İli İstanbul Hazine Payı Tam İlçesi Esenyurt Tapu Tarihi 09/01/2013 Mahallesi / Köyü Esenyurt Merkez Mah. Pafta /Cilt No 3/496 Caddesi / Sokağı 19 Mayıs Cad. Ada /Sahife No 47/810 Kiralanacak Alan Otomat Alanı 2 m2 Parsel /Sıra No 14/…

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER:



1-İhaleyi Yapan İdarenin : Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Adresi Esenyurt Merkez Mah. 19 Mayıs Cad. Esenyurt/ İstanbul a) Telefon ve faks numarası : (0212) 5961999-1164 Fax: b) Elektronik Posta Adresi :eedhsatınalma@gmail.com 2-İhale Konusu : 2 m2 Otomat Alanın yerinin Kiraya Verilmesi işi(3 Yıllık)





Hastanemiz 2 m2 Otomat Alanının yerinin Kiraya Verilmesi işi (3 Yıllık)

KISIMLAR KAPALI ALAN (m²) TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ (İLK YIL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %30 DOKÜMAN BEDELİ İHALE TARİHİ / İHALE SAATİ 2 m2 Otomat Alanı Kiralaması işi 2 m² 185.085,937 TL. 55.525,781 TL. 250,00 TL. 17/03/2025 / 10.00

A-İstekliler yukarıdaki ticari alanlara ilişkin tekliflerini ihale saatlerinde ayrı ayrı sunacaklardır.

B-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

1) Kanuni İkametgâh Belgesi (son 6 ay içerisinde alınmış aslı),

2) T.C Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan örneği veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

3) Türkiye’de güncel tebligat adresi gösterilmesi,

4) İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,

5) Noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri,

6) İhale tarihi itibari ile bağlı bulunduğu sanayi/meslek /esnaf odasından 2025 yılı içinde alınan oda kayıt belgesi

7) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

7.a) Gerçek Kişi Olması halinde; Noter tasdikli İmza Beyannamesi

7.b) Tüzel kişi olması halinde; İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten en son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir sicil gazetesinde bulunmaması durumunda ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile birlikte tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7.c) Vekâleten ihaleye katılma halinde; Vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

8) Dosyanın satın alındığına dair makbuz (İhale doküman bedeli olan 250,00 TL.) ihale saatinden önce kurumumuzun HALKBANK Yeşilköy Şb. TR08 0001 2009 8900 0005 1000 41 Iban Nolu hesaba yatırılarak ihalenin adı ve vergi numarası / TC Numarası belirterek teklif dosyasına konulacaktır.

9) Geçici Teminat, ihale saatlerinden önce; 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu (Muhammen bedelin %30 ) ya da nakit teminatlar ihalenin adı ve vergi numarası / TC Numarası belirterek kurumumuzun HALKBANK Yeşilköy Şb. TR08 0001 2009 8900 0005 1000 41 Iban Nolu hesaba yatırılarak teklif dosyasına konulacaktır.

10) İhaleye katılacak olan istekliler; ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde, kamu sektöründe bedel içeren Otomat Alanlarının Kiralama hizmetleri vermiş olduğuna ilişkin iş deneyim belgesi (ilgili kurum ile yapılan sözleşme örneği) ihale dosyasına konulacaktır.

C-İhaleye Katılamayacaklar Olanlar

1) 2886 sayılı D.İ.Kanunun değişik 6.maddesinde yazılı kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar, bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı , sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

2) Son 5(Beş) yıl içerisinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu hastanelerinin (Hastane,Müdürlük,ADSM)herhangi bir Otomat Alanlarının Kiralama vb. yerlerinin işletmeciliği ihalesini kazanıp taahhüdünden vazgeçerek teminatını yakan, sözleşme imzalamayan, işletmecilik yaparken borçlarını ödemeyenler ve bu tip yerleri belirli bir süre çalıştırıp bırakanlar ile kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi fesih edilenler ile bu yerleri amacı dışında kullanımı tespit edilen kişiler ihaleye katılamazlar, Bu durumda olup katıldıkları sonradan tespit edilen isteklilerin teminatları (kesin-geçici) idareye gelir kaydedilerek sözleşmeleri fesih edilecektir. Bu durumda istekliler hiçbir hak talebinde bulanamayacaklardır.

D-İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminden adresinden ücretsiz olarak görülebilir

E-İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Satın alma Birimine) tekliflerini sunacaklardır. Komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Kanunun 37.nci Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F) İhaleye iştirak eden kira şartnamesinin genel ve özel hükümlerine ait tüm maddeleri önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.

G) Kiraya verilecek alanlar boş alan olarak kiraya verilecektir.

H) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği; İLANEN DUYURULUR